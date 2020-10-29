Инфекционист Минздрава предрек спад случаев заболевания COVID-19 в РФ

Москва, 29 октября. Рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России прекратиться через три недели, считает инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Он в беседе с журналистом РИА Новости отметил, что наблюдаемое сейчас увеличение темпов распространения нового типа коронавируса, скорее всего, будет сохраняться дольше, чем при первой вспышке инфекции. По словам эксперта, нынешний эпидемиологический подъем в принципе более масштабный.

«Но, скорее всего, он не будет дольше 2-4 недель... Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация», — добавил Чуланов.

Из-за роста случаев заражения COVID-19 власти Германии и Франции вводят на территориях стран общенациональный карантин. Ограничительные меры призваны предотвратить новые эпизоды инфицирования.