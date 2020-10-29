Гоша Куценко поделился опытом лечения от COVID-19

Москва, 29 октября. Заслуженный артист РФ Гоша Куценко, который недавно переболел коронавирусом, призвал россиян соблюдать масочный режим. Об этом он заявил в Instagram.

Актер опубликовал видео, снятое около клинического госпиталя «Лапино» в Подмосковье. В ролике Куценко рассказал о своем выздоровлении и выразил слова благодарности всем врачам и специалистам, которые противостоят эпидемии.

«Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!» — подписал публикацию артист.

Куценко призвал россиян соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также верить врачам и не слушать «диссидентов». По его словам, коронавирусная инфекция — «очень коварная болезнь и самая тяжкая из тех, что ему приходилось переносить». Кроме того актер посоветовал брать пример с Китая, где за счет соблюдения дисциплины удалось добиться снижения заболеваемости.

Поклонники артиста пожалели ему здоровья и согласились с тем, что победить коронавирус можно только общими усилиями, если каждый будет строго соблюдать эпидемиологические нормы.

Звезда фильмов «Мама, не горюй» и «Антикиллер» был госпитализирован с диагнозом COVID-19 21 октября. Ранее в начале октября Куценко сообщил, что переболел коронавирусом и не заметил этого.