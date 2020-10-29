Лолита продемонстрировала поклонникам роскошное декольте

Москва, 29 октября. Певица Лолита Милявская продолжает покорять поклонников своим новым имиджем и фигурой. Звезда в откровенном виде опубликовала обращение в Instagram.

Лолита предстала в облегающем черном платье с блестками и рукавами-фонариками. Глубокий вырез оголил пышную грудь звезды и часть нижнего белья. Образ певицы дополнило колье с голубыми камнями, красный цвет губ, длинные ресницы и идеально уложенное каре. Видеообращение Милявская записала в гримерной, ракурс для съемки, будто специально, выбрали немного сверху, чтобы подчеркнуть фигуру артистки.

Звезда сообщила поклонникам грустную новость о переносе тура по Дальнему Востоку. Она отметила, что приобретенные билеты не пропадут, а будут заморожены до возобновления концертов.

«Честно, думала проскочим... Пронесет по дальнему Востоку с ветерком и аплодисментами... Господи, дай понять, когда это закончится. Вера в это не исчезает, только грустно очень, что не сегодня, что не сейчас», — написала Лолита.

Поклонники предложили Милявской проводить онлайн-концерты, но она идею не поддержала, отметив, что «энергетика не та». Фолловеры не смогли не отметить внешний вид своего кумира. Лолита после преображения продолжает оставаться в форме.