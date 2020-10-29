Российский посол Антонов оценил заявление США о размещении РСМД в Европе

Вашингтон, 29 октября. Заявления властей США о готовности разместить в Европе ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) несут в себе угрозу для глобальной безопасности.

Таким образом американский посол РФ Анатолий Антонов отреагировал на утверждение помощника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена о готовности развернуть гиперзвуковые ракеты на территории «европейского пространства» для сдерживания России. По словам дипломата, потенциальные планы Вашингтона угрожают также региональной безопасности и могут привести к конфронтации.

«Если Вашингтон действительно заинтересован в «реальном контроле над вооружениями», то для этого нет необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений», — отметил Антонов.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предложил альтернативу подобным намерениям США. Ранее политик перечислил шаги по деэскалации ситуации в Европе во время прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.