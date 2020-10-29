Экс-замглавы Минэнерго РФ Светлицкого приговорили к 12 годам тюрьмы

Ростов, 29 октября. Пролетарский районный суд приговорил экс-замглавы Минэнерго России Станислава Светлицкого к 12 годам лишения свободы по делу о мошенничестве.

Бывшего заместителя министра и еще пятерых его пособников обвинили в предварительном сговоре с использованием привилегий служебного положения для реализации мошеннической схемы. Общая сумма ущерба составила более 10 млрд рублей. По версии следствия, Светлицкий, занимая пост совладельца ОАО «Банк «Народный кредит» в период с 2013 по 2014 год, переводил на счета подконтрольных ему компаний миллиарды рублей.

«Обвинение полностью построено на показаниях одного человека — Виталия Юна, председателя правления банка, которые, по моему мнению, не что иное, как оговор», — передает «Коммерсантъ» комментарий Светлицкого.

Обвинительный приговор уже утвержден заместителем Генпрокурора России. Однако заключение суда еще не вступило в законную силу, что дает возможность обвиненным реализовать право на обжалование.