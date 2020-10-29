Киев пообещал за неделю разработать план по разрешению конфликта в Донбассе

Киев, 29 октября. Украина взяла на себя обязательства по разработке дорожной карты по разрешению конфликта в Донбассе. В течение недели Киев должен предоставить план на обсуждение.

Накануне состоялось заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате встречи стороны пришли к соглашению о предоставлении Киеву возможности подготовить свой вариант всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта с учетом минских соглашений и резолюций Совбеза ООН.

«Сегодня Киев наконец-то взял обязательства в недельный срок представить свой проект дорожной карты», — сообщил полпред РФ Борис Грызлов.

Документ предполагает ответы на все вопросы, затронутые в предложениях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Так, появилась надежда на скорое создание необходимых условий для выхода из тупика в переговорах по Донбассу, резюмировал Грызлов.