МИД Армении показал фото последствий обстрела Степанакерта и Шуши

Ереван, 29 октября. Министерство иностранных дел Армении поделилось фотографиями обстрела Степанакерта и Шуши вооруженными силами Азербайджана.

«Были обстреляны жилые кварталы и гражданская инфраструктура, в том числе роддом Степанакерта. Есть погибшие и раненые среди мирного населения», — сообщают в МИД Армении.

Также внешнеполитическое ведомство Армении обвинило Баку в нарушении международного гуманитарного права, а также поделилось кадрами обстрела территории Нагорно-Карабахской республики.

Ранее сообщалось, что подразделения армии обороны Нагорного Карабаха уничтожили огневые точки азербайджанских военных.