Германия анонсировала ужесточение ограничительных мер из-за коронавируса

Берлин, 29 октября. Власти Германии со 2 ноября вводят «ограниченный карантин» из-за распространения коронавируса. О решении правительства уведомила канцлер Ангела Меркель.

Ужесточение антикоронавирусных мер обуславливается ростом случаев заболевания среди жителей страны. Новые ограничения будут действовать весь ноябрь. По словам Меркель, решение, принятое на встрече с главами федеральных земель, позволит иметь в декабре надежду на возобновление социальной жизни. Она призвала соотечественников «напрячь силы общенационально».

«Мы приняли решение о сокращении личных контактов. Это означает, что пребывание вне дома разрешено со 2 ноября только при участии членов собственного и еще одного домохозяйства», — добавила политик.

Численность людей во время пребывания вне дома не должна превышать десять человек. Кроме того, власти Германии начнут более тщательно контролировать число участников встреч в квартирах и частных вечеринок.