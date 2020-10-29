Контактная группа по Донбассу договорилась об открытии двух КПП

Донецк, 29 октября. Два контрольно-пропускных пункта будут открыты в Донбассе в ноябре. К такому соглашению пришли члены контактной группы по урегулированию конфликта в регионе.

Открытие контрольных пунктов въезда-выезда запланировано на 10 ноября. Речь идет о КПП «Золотое» и «Счастье», говорится на официальном сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского.

Первый зампред делегации Киева Алексей Резников отметил, что украинская сторона готова открытию КПП. За четыре дня до открытия он лично посетить их, чтоб урегулировать организационные вопросы. Резников добавил, что оба объекта готовы принимать грузовой транспорт, заканчивается укладка асфальта вблизи КПП «Золотое».