Писатель Нил Гейман назвал дату премьеры нового сезона «Американских богов»

Москва, 29 октября. Премьера третьего сезона сериала «Американские боги» запланирована на 10 января 2021 года. Об этом заявил автор одноименного романа Нил Гейман.

Дебютный эпизод нового сезона будет продемонстрирован на телеканале Starz. На стриминговом сервисе Amazon Prime выход сериала состоится 11 января. Британский писатель Нил Гейман написал письмо зрителям, в котором рассказал о грядущей премьере. Данное сообщение появилось в его Twitter-аккаунте.

«Америка должна быть для всех нас, и «Американские боги» должны это отражать», — сказал Гейман.

Известно, что новый сезон будет состоять из восьми серий. Действие сериала продолжится в тихом провинциальном городе, куда приедет Тень Мун. Там он познакомится с местными жителями и узнает шокирующую мистическую тайну.