Дипломаты РФ высмеяли заявления испанских СМИ о «россиянах» в Каталонии

Барселона, 29 октября. Российские дипломаты высмеяли сообщения о «10 тысячах солдатах», которых РФ якобы готова была направить в случае провозглашения независимости Каталонии.

Оценку соответствующим заявлениям дало российское посольство в Испании. Дипломаты отреагировали на заявления с иронией и отметили, что испанские СМИ преподнесли «неточную информацию». Представители посольства порекомендовали добавить еще два нуля к заявленному числу солдат.

«[...] и самое поразительное в этом заговоре: войска должны были быть переброшены на самолетах «Муха» и «Чато», собранных в Каталонии во время Гражданской войны и спрятанных в надежном месте в каталонской сьерре», — отмечают дипломаты в Twitter российского посольства.

Недавно в испанских СМИ появилась информация о «российском следе» в расследовании по делу о референдуме в Каталонии в 2017 году. Журналисты заявляли, что РФ якобы предложила бывшему главе правительства 10 тысяч солдат и выплату всех долгов при условии, что на территории региона будет объявлена независимость, передает RT.