Российские военные передали 440 продовольственных наборов жителям Сирии

Дамаск, 29 октября. Работа по восстановлению мирной жизни активно проводится в Сирии. Российские военные продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям республики.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) рассказали о проведенных в Сирии гуманитарных акциях за минувшие сутки. В среду, 28 октября, российские военные оказали помощь жителям населенного пункта Телль-Тарабат в провинции Хасака. Сирийцы получили 440 продовольственных наборов. Их общий вес составил 2,6 тонны.

Всего за все время мирного урегулирования в Сирии российские военные провели более 2,5 тысячи гуманитарных акций. Суммарный вес выданных наборов составил более 4,4 тонны.

Телеканал RT сообщает, что российские самолеты в течении двух дней помогали в тушении десяти очагов природных пожаров на территории сирийской провинции Латакия. В настоящий момент пожары потушены.