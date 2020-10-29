Пугачева подарила сыну водителя элитную недвижимость в Москве

Москва, 29 октября. Певица Алла Пугачева приобрела квартиру в элитном московском доме. Недвижимость предназначается маленькому внучатому племяннику артистки.

Отцом маленького мальчика является племянник певицы Влад Пугачев. У него были проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Бороться с пагубными привычками пытался брат артистки, но затем он скончался. После смерти родственника воспитанием маленького мальчика занялась сама Пугачева. Сейчас юный Женя не помнит своих биологических родителей, передает телеканал НТВ.

Влад Пугачев лечился от наркотической зависимости и познакомился со своей будущей избранницей. Ею оказалась Виктория Фадеева, которая была осуждена за угон машины и грабеж.

В какой-то момент Пугачев попросил певицу усыновить его сына. Артистка быстро привязалась к маленькому Жене и начала называть его приемным сыном.

Со временем мальчик начал все чаще проводить время с Игорем Польшиковым, который работает водителем Примадонны. Сейчас Женя учится во втором классе и считает Польшикова своим отцом. Биологические родители мальчика не навещают сына.

Пугачева решила позаботиться о будущем внучатого племянника и обеспечила его жильем. Она купила для него квартиру в районе Строгино и оплатила ремонт, сообщает «Культуромания».