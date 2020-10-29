Боевики 38 раз за сутки открыли огонь в зоне деэскалации Идлиб

Дамаск, 29 октября. Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 обстреляли четыре провинции в Сирии за последние сутки. Информацию об этом сообщили в ЦПВС.

Обстрелу со стороны боевиков подверглись четыре провинции, расположенные в Идлибской зоне деэскалации. В провинции Идлиб был зафиксирован 21 случай обстрела, еще четыре обстрела пришлось на Алеппо. В Латакии было выявлено 11 случаев и еще два зафиксированы в Хаме.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) призвали боевиков прекратить вооруженные провокации. Боевых действий со стороны подконтрольных Турции бандформирований за последние сутки замечено не было.

1 Организация запрещена на территории РФ.