Правовед Пшеничникова рассказала о способе борьбы с «банкоматом-обманщиком»

Москва, 29 октября. Банкомат может недодать денег во время снятия средств с карты, но в 98% случаев их можно вернуть. Главная задача — зафиксировать все детали произошедшего.

Держатель карты должен записать или сфотографировать номер банкомата и время, в которое проводилась операция, посоветовала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова. После этого необходимо сразу позвонить в банк, в котором был открыт счет и сообщить об ошибке, передает «Прайм».

«Ситуация разрешится максимально быстро, если вы снимали деньги в банкомате банка, который выпустил карту. В этом случае есть шанс на разрешение ситуации в течение трех-семи дней. Если же банкомат был сторонний, то, как правило, срок увеличится до 30 дней. Ведь банк будет заниматься возвратом денег через платежную систему», — рассказала правовед.

Специалисты, обслуживающие банкомат, проведут проверку. Средства вернут только в том случае, если в машине обнаружат излишки средств, предупредила Пшеничникова.