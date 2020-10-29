Врач-диетолог перечислила полезные продукты в борьбе с COVID-19

Москва, 29 октября. Богатые витаминами и минералами продукты могут значительно укрепить иммунитет. Это поможет и в борьбе с COVID-19, рассказала врач-диетолог Екатерина Бурляева.

Большую роль в укреплении иммунитета играет витамин D. Он содержится в печени трески, рыбе, желтке, сливочном масле. Для восполнения суточной нормы достаточно съесть один бутерброд с печенью трески. Также такое блюдо покроет и потребность организма в витамине A, рассказала диетолог.

Еще одним незаменимым витамином в защите от инфекций является E. Он содержится в подсолнечном масле, орехах. Достаточно в сутки употребить две столовые ложки масла.

Эксперт отмечает и важность витамина C. Им богаты шиповник, облепиха, перец, черная смородина, цитрусовые и капуста. Чтобы оснастить организм достаточным количеством этого витамина, можно съесть половину сладкого перца в сутки.

Также диетолог подчеркнула важность цинка и селена. В качестве источника первого можно употребить говяжью или куриную печень, сыр и орехи. Селена много в желтке, твороге и печени коровы и курицы, сообщает «Российская газета».

Недавно врач озвучил список продуктов, которые можно есть перед сном без страха за здоровье. По его словам, в холодильнике всегда должны быть листья салата, шпинат и сельдерей, передает RT.