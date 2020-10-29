Спасатели полностью ликвидировали пожар на заводе в Ленобласти

Буяницы, 29 октября. Спасатели полностью ликвидировали пожар на территории лакокрасочного завода в Ленинградской области, следует из сообщения на сайте регионального ГУ МЧС России.

Возгорание зафиксировано в среду примерно 10:05 по московскому времени в Волосовском районе. Прибывшие к месту событий сотрудники спасательной службы присвоили пожару повышенный ранг сложности. Спустя 14 часов им удалось полностью потушить пожар, возникший из-за возгорания емкостей с растворителем в ангарах завода.

«В 23:50 (28 октября) пожар был полностью ликвидирован. Работы завершены. Информация о пострадавших не поступала», — сказано в сообщении.

Работников предприятия успели эвакуировать из горящего здания. Огонь распространился по площади в 2850 квадратных метров. В мероприятиях по тушению пожара были задействованы 79 человек и 33 единицы спецтехники.