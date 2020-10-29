Подозреваемого в ограблении дома депутата Петрова отпустили в зале суда

Санкт-Петербург, 29 октября. Приморский районный суд Северной столицы освободил из-под стражи подозреваемого в ограблении дома недавно убитого депутата Александра Петрова.

Обвинения в грабеже инкриминируют Анатолию Михальцову и еще нескольким лицам, уточнили в объединенной пресс-службе петербургских судов. По версии следствия, они украли из дома Петрова имущества на общую сумму порядка 20,3 млн рублей. Для проникновения на территорию частной собственности злоумышленники повредили дверной замок. Инцидент произошел в период с 13.00 9 октября по 10.00 следующего дня.

«Суд изучил все материалы и указал, что в них отсутствуют какие-либо сведения, позволяющие сделать вывод о причастности Михальцова», — сказано в сообщении.

Александр Петров умер 24 октября в результате огнестрельного ранения в грудь. Он являлся депутатом муниципального образования Выборгского района Ленинградской области, а также отцом первого отечественного пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. По факту смерти Петрова возбуждено уголовное дело по статье «убийства по найму», передает RT.