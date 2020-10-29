Пушков: Зеленский не оправдал надежд своих избирателей

Москва, 28 октября. Президент Украины Владимир Зеленский избрал антироссийский курс, чем разочаровал своих избирателей. Об этом в Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

Киев активно сотрудничает с европейскими странами и США. Украинская авиация совершила совместный полет с американским стратегическим ядерным бомбардировщиком Б-52 около территориальных границ Крыма. Пушков также обратил внимание, что Зеленский открыто общается с руководителем британской разведслужбы.

«Голосовавшие за Зеленского избиратели, надеявшиеся на меньшую враждебность в адрес России и более сбалансированную политику Киева, оказались обмануты», — написал сенатор.

Зеленский и его команда «выстраивают Украину как антироссийский форпост в Европе». К власти в Киеве пришла прозападная элита, которая не готова идти на компромиссы, полагает парламентарий.

Киевский политолог Кость Бондаренко недавно прокомментировал местные выборы, прошедшие на Украине 25 октября. Эксперт уверен, что итоги голосования показали очевидную разобщенность Незалежной и утрату доверия к президентской партии «Слуга народа», которая с «треском провалилась», пишет ytro.ru.