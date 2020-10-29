Гей-пары США спешат к алтарю из-за боязни скорой отмены однополых браков

Вашингтон, 29 октября. ЛГБТ-пары обеспокоены будущим однополых браков в США после утверждения на пост верховного судьи Эми Кони Барретт, известной своими консервативными взглядами. Как сообщает NBC News, многие гей-пары спешат к алтарю, опасаясь, что разрешение на однополые браки в США будет отменено.

Через неделю после того, как судебный комитет Сената проголосовал за рекомендацию Барретт, поддерживающая ЛГБТ пастор Тори Джеймсон организовала серию свадебных церемоний у здания мэрии Сент-Луиса.

«Я действительно расстроена из-за ее назначения, она опасна для ЛГБТ-сообщества. Она ясно дала понять, что хочет отменить наши права», — заявила Джеймсон.

Во время слушаний по ее утверждению Барретт заявила, что, если бы было оспорено дело Обергефелла — Ходжеса в 2015 году, за которым последовало федеральное признание однополых браков, вполне вероятно, что нижестоящие суды «закрыли бы такой иск, прежде чем он попал бы в Верховный суд».

Позже Барретт подписала открытое письмо католическим епископам, в котором определила брак как «неразрывный союз мужчины и женщины». Баррет также была попечителем в некоторых школах, связанных с консервативной организацией «Люди похвалы», что вызывает тревогу в рядах ЛГБТ-сообщества.

Джеймсон и другие священнослужители, поддерживающие ЛГБТ, устроили церемонию бракосочетания для 14 однополых пар в период с 11 по 15 октября.

«Мы хотели убедиться, что наши законные права будут соблюдены до того, как равенство в браке будет отменено», — говорит Маклан Кинг, спешно заключивший однополый брак со своим партнером Сайласом.

До назначения на пост верховного судьи Барретт была судьей апелляционного суда седьмого округа США (штаты Висконсин, Иллинойс и Индиана). Она также известна как противница абортов.