Иммунолог Болибок рассказал о способе подготовить свой организм к COVID-19

Москва, 29 октября. Заблаговременная подготовка организма к возможному заражению может помочь переболеть COVID-19 в легкой форме, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Иммунитет человека может «засыпать», поэтому его все время необходимо держать в тонусе, пояснил «Московскому комсомольцу» врач. Существует ряд средств, которые не защитят организм от заражения, но облегчат течение болезни.

«Хорошее питание, витаминизация, получение необходимого количества микроэлементов — это факторы, которые поддерживают иммунитет на хорошем работоспособном уровне, то есть, дают возможность иммунной системе сопротивляться болезни», — рассказал Болибок.

Количество инфицированных COVID-19 в России за сутки в октябре достигло рекордных показателей — 17,3 тысячи человек. Власти начинают повторно вводить в регионах ограничительные меры. Так, например, в Москве до 29 ноября будет действовать требование о переводе не менее 30% сотрудников компаний на дистанционный режим работы, передает RT.