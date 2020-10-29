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Две американки нанесли 27 ножевых ранений охраннику за просьбу надеть маски

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Две американки нанесли 27 ножевых ранений охраннику за просьбу надеть маски

Чикаго, 29 октября. Две сестры-афроамериканки обвиняются в нападении на охранника магазина с ножом, после его просьбы надеть медицинские маски и использовать антисептик для рук, сообщает Chicago Tribute.

Отмечается, что 21-летняя Джессика Хилл и ее 18-летняя сестра Джейла нанесли 27 ножевых ранений сотруднику магазина. Девушки обвиняются в покушении на убийство.

Сестры вошли в магазин около 18.00, незадолго до закрытия, однако отказались надеть маски для лица и использовать дезинфицирующее средство для рук, как этого требуют многие предприятия на фоне пандемии COVID-19.

Охранник, рост которого достигает почти 2 м, попросил девушек уйти, но они отказались и начали бить его мусорным баком. Пока Джейла держала охранника за волосы, ее старшая сестра вытащила нож, спрятанный в расческе, и нанесла ему удары в голову и туловище, сообщают местные прокуроры.

Мужчина был госпитализирован в критическом состоянии, ему оказали помощь в связи с 27 колотыми ранами. Адвокат сестер утверждает, что нанесение ножевых ранений было самообороной и что обе девушки страдают биполярным расстройством.

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