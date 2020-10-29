Юрист Конкина Нитченко опровергла слухи о романе актера с его директором

Москва, 29 октября. Актер Владимир Конкин и его директор Елена Переслени имеют исключительно рабочие отношения. Об этом заявила адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко.

Представитель Конкина подала претензию в отношении федерального телеканала, в эфире которого была распространена фейковая информация. Адвокат потребовала публичных извинений от редакции за клевету, передает Пятый канал. Артист воспринимает Переслени и ее супруга Эдуарда Митина как семью, отметила юрист.

«Они живут совместно, постоянно проводят вместе время. Даже когда они хотят провести выходные, всегда едут вдвоем к Владимиру Алексеевичу. И он воспринимает их исключительно как семью», — рассказала Нитченко.

Конкин переживает из-за сложившейся ситуации, так как его финансовое состояние напрямую зависит от профессиональной деятельности Переслени, отметила адвокат. Если рабочие отношения актера и его директора будут разрушены, то артист может остаться без концертов.