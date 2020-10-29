Пользователи Сети раскритиковали Успенскую и Валерию за «нарциссизм»

Москва, 29 октября. Зрители YouTube-шоу «Между нами» не поверили певицам Валерии и Любови Успенской, которые рассказали о своих домашних тиранах. Фанаты обвинили их в лицемерии.

Новый выпуск шоу Валерии поднял животрепещущую тему о домашнем насилии. Валерия рассказала, что ее терроризировал бывший муж, продюсер Александр Шульгин. Успенская никак не может совладать с дочерью Татьяной Плаксиной, которая регулярно «уходит в другую реальность».

Поклонники не оценили откровения двух звезд. Они заметили, что такой разговор должен был стать исповедью, однако его можно назвать только самолюбованием. Практически все комментарии под видео имели негативный характер.

«Знакомьтесь, нарциссиха обыкновенная. После просмотра интервью появился рвотный позыв», – высказался подписчик.

«Это интервью попало в книгу рекордов Гиннеса по количеству произнесенного «Я»!» – считает еще один зритель.

Кроме того, пользователи Сети посоветовали Валерии бросить «профессию блогера», так как у нее совсем «не получается брать интервью». Поклонники отметили, что певица переигрывает, изображая неподдельные эмоции.

Женщины обсудили конфликт Успенской с дочерью Плаксиной. Последняя ранее публично обвинила мать в избиении. Певица же заявила о расстройстве психики дочери. Сейчас ближайшие родственники не общаются.