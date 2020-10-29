Трамп признал факт отсутствия свободы прессы в США

Вашингтон, 29 октября. В США нет свободы прессы, есть только замалчивание событий из жизни американцев, заявил глава государства Дональд Трамп в своем Twitter.

Американский президент, комментируя работу местных СМИ за последние две недели, обвинил их в коррупции и призвал отозвать раздел 230 закона об этике в сфере коммуникации. Данный раздел призван защищать интернет-корпорации от судебных исков за публикацию, удаление и другое модерирование пользовательского контента.

«СМИ и крупные технологические компании не освещают коррумпированность Байдена!» — добавил Трамп.

Действующий глава Белого дома уже не раз уличал либеральные СМИ США в попытках утаить коррупционную деятельность членов семьи его оппонента на предстоящих президентских выборах демократа Джозефа Байдена. По его словам, они намерено раскручивают тему распространения коронавируса, не уделяя достаточного внимания иным событиям.

Политолог Рафаэль Ордуханян выразил мнение, что грядущие выборы в Соединенных Штатов повлекут за собой ужасные катаклизмы для страны. Ордуханян полагает, что США грозит гражданская война, пишет ytro.ru.