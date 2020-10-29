USA Today: отставка главы ФБР Кристофера Рэя «подорвет стабильность» в США

Вашингтон, 29 октября. Ассоциация агентов ФБР поддержала действующего главу бюро Кристофера Рэя на фоне возможной кадровой рокировки после президентских выборов в США, пишет USA Today. Тем самым ФБР послало сигнал Дональду Трампу и кандидату от Демократической партии Джо Байдену, что несвоевременное отстранение Рэя может «подорвать стабильность» в государстве.

«Непредвиденные изменения в руководстве бюро являются вызовом и могут подорвать стабильность <…> На данный момент ФБР столкнулось с еще более страшной угрозой… Страна нуждается в стабильности в руководстве бюро в эти трудные времена, и создание потрясений <…> после выборов может подорвать цель защиты безопасности нашего государства», — отмечается в письмах Ассоциации Трампу и Байдену.

Ассоциация агентов ФБР, которая насчитывает 14 тыс. действующих и отставных агентов, похвалила Рэя за то, что он вывел бюро из неопределенности после отставки экс-главы ведомства Джеймса Коми в 2017 году. Сотрудники приписывают действующему шефу «беспартийный и независимый» стиль управления.

«Он не руководил бюро, опираясь на политику, поэтому политика не должна определять его судьбу в качестве директора», — заявили в ассоциации, отметив, что смена руководства может нанести ущерб деятельности ФБР.

Американские журналисты пишут, что Рэй, которым Трамп заменил Джеймса Коми, попадал под шквал критики президента. В конце 2019 года глава государства упрекнул Рэя после публикации доклада генерального инспектора Министерства юстиции, в котором критиковалась работа ФБР в «российском расследовании».

Трамп был недоволен, когда в интервью ABC News Рэй подтвердил ключевой тезис в докладе, указав, что «российское расследование» было открыто с «соответствующим указанием и разрешением». На вопрос, считает ли он, что президентская кампания Трампа несправедливо подвергалась нападкам в ходе российского расследования, Рэй ответил: «Я так не считаю».

«Я не знаю, какой доклад читал нынешний директор ФБР Кристофер Рэй, но он точно не был тем, который мне дали», — писал тогда возмущенный Трамп тогда в Twitter, добавив, что Рэй «с таким отношением никогда не сможет исправить ФБР».

В сентябре Рэй вызвал гнев Трампа после дачи показаний во время слушаний в Конгрессе, когда он повторил выводы сотрудников разведки, которые предупреждали, что Россия якобы активно пытается очернить кандидатуру кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

«Высшими приоритетами директора Рэя было обеспечение того, чтобы бюро беспристрастно проводило расследования в соответствии с законом и Конституцией, а также чтобы агенты выполняли свои обязанности добросовестно и профессионально», — говорится в заявлении ассоциации.

Как пишут, агенты ФБР в своем заявлении, благодаря нынешнему руководителю ведомства, «Соединенные Штаты стали безопаснее».