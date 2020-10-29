Гарик Харламов раскрыл причину развода с Кристиной Асмус

Москва, 29 октября. Резидент Comedy Club Гарик Харламов стал участником шоу «Без Души» с ведущим Данилой Поперечным. Одной из тем выпуска стал его развод с Кристиной Асмус.

Гарик Харламов признался, что решение о расставании было принято не спонтанно. Он и его экс-супруга актриса Кристина Асмус шли к этому долгое время. Какого-либо решающего прецедента между ними не было, пояснил комик.

Решение подать на развод стало для артистов обоюдным. Харламов добавил, что между ними уже давно начали угасать чувства. В итоге это привело к недопониманию между супругами.

Перед расставанием они уже почти не общались и не вели интимную жизнь. Совместная дочь актрисы и комика до сих пор не знает о разводе родителей. Звездные родители боятся, что эта новость может сильно ударить по неокрепшей детской психике.

«Со временем чувства ослабевают, все как-то уходит, и ты понимаешь, ты можешь с этим человеком дальше или не можешь. У нас уже не было секса и той искры, что раньше», — пояснил он.

Сама Кристина Асмус ранее пошутила, что вышла замуж за Гарика Харламова и родила ему дочь ради «галочки» в соцсети Instagram. Таким образом актриса ответила на провокационный вопрос одного из подписчиков в социальной сети.