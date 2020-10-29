Лобода взбудоражила россиян короткой «ночнушкой» для романтического ужина

Москва, 29 октября. Певица Светлана Лобода продемонстрировала в Instagram пикантный образ для романтического ужина. Поклонники пришли в восторг от короткого платья звезды.

Исполнительница выложила три фотографии, на которых она позирует в нежно-бирюзовом платье в бельевом стиле. По подолу идет белая кружевная вставка, а длина наряда позволяет певице показать свои длинные стройные ноги. Образ Лободы дополнен многочисленными аксессуарами. В подписи к посту она призналась, что нарядилась для романтического ужина.

Некоторые подписчики пошутили, что звезда забыла переодеться из ночнушки, но многих восхитил откровенный наряд певицы. Другие начали выдвигать версии о том, с кем решила пойти Лобода на свидание и для кого она так вызывающе оделась.

«Ночнушка бомба», — шутит поклонник.

«Невероятная», — восхищается пользователь.

«Фигура просто бомбическая», — отметили в комментариях.

«Горячая девочка идет на ужин, берегитесь!», — пишут пользователи.

Ранее продюсер певицы Нателла Крапивина в интервью Ксении Собчак разоткровенничалась по поводу личной жизни Лободы. Она рассказала, что слухи о романе исполнительницы с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном не были специально созданы продюсерами. По ее словам, это «личная история» Лободы.

Также Крапивина прокомментировала и слухи о ее романе с певицей. Продюсер считает, что они просто «родственные души», а сплетни ее смешат.