Мужчина выпал из окна коронавирусного госпиталя в Волгограде

Волгоград, 29 октября. Пациент выпал из окна третьего этажа больницы №1 Кировского района Волгограда. В настоящий момент мужчина находится в отделении реанимации.

Инцидент произошел рано утром в минувшую среду, 28 октября. Больница, где все произошло, ранее была перепрофилирована в госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией. Информацию о падении пациента подтвердили в городском комитете здравоохранения.

Помощь пострадавшему оказал один из хирургов, который находился на дежурстве. Сейчас пациент находится в реанимации с травмами средней тяжести.