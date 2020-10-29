Более 17 тысяч семей в Коми получают ежемесячное пособие на ребенка

Сыктывкар, 29 октября. Малоимущие семьи с детьми в Коми продолжают получать материальную помощь от властей. Таких семей в республике насчитывается более 17 тысяч.

Средства на выплату пособий выделяются из бюджета Коми. С начала года на эти цели было потрачено более 444 миллионов рублей из 538 миллионов рублей предусмотренных, передает ИА «БНК».

Пособие на ребенка в республике получают 17,4 тысячи малоимущих семей, в которых воспитывается 33,3 тысячи несовершеннолетних детей. Размер выплаты зависит от возраста ребенка и категории получателей. Сумма варьируется от 1 до 2,2 тысячи рублей без учета дополнительного районного коэффициента.

Оставить заявку на получение пособий можно в центре социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания. Сделать это также можно через офисы МФЦ и портал Госуслуг.