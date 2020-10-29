Возбуждено более 650 уголовных дел против протестующих в Белоруссии

Минск, 28 октября. После выборов в Белоруссии было возбуждено 657 уголовных дел в отношении протестующих. Об этом телеканалу «Беларусь 1» заявил генпрокурор страны Андрей Швед.

Генеральный прокурор Белоруссии уточнил, что в настоящий момент правоохранительная система страны уже адаптировалась к происходящим событиям. Он подчеркнул, что правовая оценка будет дана по всем фактам нарушения законодательства. Швед отметил, что почти 200 человек были признаны обвиняемыми и около 70 дел направили в суд.

«По некоторым фактам, которые уже известны общественности, решается вопрос о квалификации действий виновных лиц как терроризм со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сообщил генеральный прокурор.

Генпрокурор добавил, что из всех переданных в суд дел, по девяти были приняты конкретные решения.

Недавно глава белорусского МВД Юрий Караев заявил, что в республике наблюдается вторая волна протестов. Первая, которая состоялась с 9 по 11 августа была успешно подавлена, передает RT.