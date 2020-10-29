Петербургский «Зенит» потерпел второе поражение подряд в Лиге чемпионов

Дортмунд, 29 октября. Футболисты петербургского «Зенита» проиграли немецкой «Боруссии» со счетом 0:2 в матче второго тура ЛЧ. Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

В составе немецкого клуба отличились Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд. После этого поражения подопечные Сергея Семака опустились на последнюю строчку в турнирной таблице группы F. Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет против «Лацио» 4 ноября. Матч состоится в 20:55 по московскому времени.

Ранее в другом матче Лиги чемпионов «Краснодар» крупно уступил лондонскому «Челси» со счетом 0:4. В составе английской команды отличились Каллум Хадсон-Одои, Тимо Вернер, Хаким Зиеш и Кристиан Пулишич.