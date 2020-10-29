Одаренные дети в Кирове получат повышенные в два раза стипендии

Киров, 29 октября. Стипендии одаренным детям в Кирове увеличиваются в два раза. Такое решение приняла администрация города.

Теперь дети, которые имеют успехи в учебе и творчестве, смогут получать не 500, а 1 тыс. рублей. Стипендия не индексировалась в течение 12 лет. Общая сумма выплат в год составит 144 тыс. рублей. Школьники будут получать их дважды в год, согласно учебным полугодиям.

Традиция выплачивать стипендию одаренным детям появилась в 1997 году. Тогда ее получали лишь четыре человека, со временем количество увеличивалось. Сегодня на выплаты претендуют уже 16 лучших учеников детских образовательных учреждений города.

Власти Саратовской области ранее также предложили ввести выплату стипендий победителям и призерам всемирных игр. Кроме того, местный депутат предложил ввести пожизненные выплаты спортсменам, которые имеют награды и звания. Законопроект одобрен в двух чтениях.