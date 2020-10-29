Статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро отреставрируют к ее 90-летию 

Рио-де-Жанейро, 29 октября. Порядка 40 специалистов начали работы по реставрации статуи Христа-Искупителя, которая установлена на вершине горы Корковаду в бразильском городе.

Со дня открытия монумента в 1931 году прошло 89 лет. К 90-летию статуи было решено отреставрировать ее. Работы будут вести архитекторы, скульпторы, 3D-инженеры, геологи и другие эксперты. Сначала специалисты проанализируют найденные повреждения: на пальце правой руки, голове и левой стороне основания.

Предполагается, что изъяны могли возникнуть из-за того, что в статую несколько раз попадала молния. По статистике, подобное происходит около пяти раз в год, пишет «Культуромания».

Статуя Христа-Искупителя составляет 38 метров в высоту. Размах рук скульптуры — 28 метров, общий вес достигает 635 тонн. Монумент является одним из самых известных в мире. Ежегодно более одного миллиона туристов поднимаются к подножию статуи.