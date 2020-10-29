Эксперт Блохин рассказал о последствиях размещения ракет США в Европе

Москва, 29 октября. Европа может оказаться заложником отношений между США и Россией в случае размещения американских гиперзвуковых ракет на ее территории.

Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен ранее заявил, что США готовы установить свое гиперзвуковое оружие в Европе. Это, по словам представителя Вашингтона, может потребоваться для «сдерживания» России.

Заявление О'Брайена в беседе с RT прокомментировал научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Он считает, что появление американских гиперзвуковых ракет станет большим ударом по евроатлантической солидарности.

«Если они будут в Европе, то они, по сути, ударят по евроатлантической солидарности, потому что Европа станет заложником российско-американских отношений», — уверен эксперт.

По мнению Блохина, такими действиями Вашингтон пытается укрепить свой контроль над Европой. Однако пока рано говорить о реализации планов США, так как американская сторона склонна часто менять свои решения, заключил эксперт.