Netflix займется телеадаптацией франшизы Assassin’s Creed

Нью-Йорк, 28 октября. Американский стриминговый сервис Netflix снимет сериал по мотивам серии игр Assassin’s Creed. Компания продемонстрировала логотип нового проекта.

Данное заявление появилось в официальном Twitter-аккаунте компании. Netflix объявил о начале сотрудничества с Ubisoft, чтобы воплотить историю Assassin’s Creed на телеэкранах.

Авторы сериала пообещали придерживаться атмосферы захватывающего игрового мира. Сейчас ведутся поиски специалистов, которые начнут работу над проектом. Дата премьеры киноленты пока не сообщается.

Серия Assassin’s Creed состоит из 23 вышедших на различных платформах игр. Этот проект является самой успешной франшизой в истории Ubisoft.