Выборы нового президента США могут закончиться судебными разбирательствами

Вашингтон, 28 октября. Нечестное голосование может стать основанием для судебных разбирательств после выборов президента США, заявил RT экс-сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.

Бывший сенатор отметил, что он лично сталкивался с подобной ситуацией. В 1993 году ему из-за недобросовестных выборов пришлось обращаться в суд.

«[…] демократы пытались подтасовать результаты. Закончилось это тем, что мы обратились в суд и доказали, что мои голоса были просто украдены», — уточнил Маркс.

Он отметил, что тогда его оппонента лишили должности и осудили за фальсификации результатов голосования. Именно поэтому экс-сенатор считает, что действующему президенту США Дональду Трампу следует подготовиться к вероятным вбросам на грядущих выборах.

«А у Байдена есть основания полагать, что выборы закончатся судебными разбирательствами. В таком случае ему не стоит уступать, а надо нанять юристов для отстаивания своих интересов в суде», — добавил бывший сенатор.

Маркс подчеркнул, что в настоящее время существует большая вероятность того, что вокруг грядущих президентских выборов могут возникнуть судебные разбирательства.