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Что делать и куда обращаться, если залили соседи: советы эксперта

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Протечки по вине соседей — не такая уж редкая ситуация

Соседи бывают разные. С одними мы дружим семьями, с другими пребываем в состоянии холодной войны, а третьих не знаем вовсе. Но ясно одно: никакие взаимоотношения не являются страховкой от несчастных случаев вроде лопнувшей трубы, соскочившего в самый неподходящий момент шланга стиральной машины или потекшего крана. Хорошо, если живущие над вами люди всячески содействуют в решении возникшей проблемы. А если нет? Что делать и куда обращаться, чтобы возместить убытки с нерадивых собственников? Алгоритм действий для пострадавших от квартирного потопа — в статье Федерального агентства новостей.

Куда обращаться и что делать в первую очередь, если заметили, что квартиру заливают?

Знакомая история: вы приходите с работы, а потолок и обои покрыты мокрыми пятнами или, того хуже, вода протекла вниз, и под ногами хлюпает как в дождливый осенний день? Первая реакция практически любого человека на такую ситуацию — паника. Как правило, люди начинают метаться по квартире в поисках тряпок и ведер, обрушивая проклятия на головы живущих сверху. Второй вариант — владельцы квартиры сломя голову несутся на верхний этаж в надежде застать дома виновников потопа. Действия эти вполне предсказуемы и понятны, но абсолютно неправильны с точки зрения техники безопасности.

Дарья Морозова, член Московской коллегии адвокатов «Столичная юридическая компания» объясняет, что первым делом при заливе квартиры нужно не звонить сантехникам, а обесточить пострадавшее помещение через электрощиток. Сделать это необходимо даже в том случае, если вы уверены, что струи воды текут вдали от проводки и не задевают провода: намокшая отделка вполне может проводить статическое электричество, вызвав тем самым короткое замыкание, а это уже, согласитесь, куда опаснее вздувшегося паркета и испорченной мебели.

После того как вы отключили электричество и обезопасили себя, свое имущество и других жильцов от возможного пожара или удара током, пора подумать о том, как устранить источник затопления. Это дело лучше доверить специальным службам.

«Обычно необходимо обратиться в Управляющую компанию, которая обслуживает Ваш дом или другую подобную организацию, в зависимости от формы правления, выбранной жильцами (ТСЖ, ЖЭУ).  Как правило, необходимые контактные данные размещены на информационном стенде на лестничной клетке первого этажа вашего дома», — говорит Дарья Морозова.

Вызвать сотрудников аварийной службы можно, позвонив в круглосуточный единый диспетчерский центр. Если дело происходит в Москве, телефон сервиса указан на сайте mos.ru. Кроме того, заявку можно подать и в электронном виде, воспользовавшись простым и понятным мобильным приложением «Госуслуги Москвы». Этот способ особенно удобен тем, что после заполнения и отправки специальной формы статус обращения будет виден пользователю.

Специалисты имеют полномочия, чтобы перекрыть воду во всем доме или подъезде. Особенно их услуги пригодятся, если в квартире, где находится потенциальный источник затопления, никого нет, или в случае, если соседи не открывают дверь. Если же все на месте, в ожидании аварийки имеет смысл перекрыть свои и соседские стояки с горячим и холодным водоснабжением. Слаженные действия помогут остановить «водопад», вызванный поломкой сантехники и бытовых приборов, вроде стиральной или посудомоечной машины, и спокойно дождаться приезда специализированных городских служб.

Первым делом необходимо обесточить квартиру!

Дальнейшие действия

Итак, поступление воды в квартиру удалось остановить. Лужи высохли, а потоки со стен прекратились, оставив за собой некрасивые подтеки. Первые эмоции поутихли, и пришло время разобраться, кто прав, а кто виноват и, самое главное, кто будет компенсировать нанесенный ремонту ущерб и, что тоже немаловажно, в каких размерах.

«Акт о факте произошедшего залития  квартиры составляют специалисты  Управляющей компании вашего дома,  или  той организации, которой доверено его обслуживание. Самое главное, что должно быть отражено в данном документе: ФИО собственника/нанимателя жилого помещения, из которого произошел залив, номер квартиры, площадь повреждения, а именно, какие комнаты и в каком объеме были повреждены в результате. Обязательно в акте должны быть подробно изложены причины залива и указана дата происшествия», — объясняет специалист.

После того как будет составлен акт и определен урон, нанесенный аварией, необходимо оценить масштаб причиненного ущерба. Для этого следует обратиться в одну из независимых оценочных организаций, широко представленных на рынке. Профессиональные оценщики произведут осмотр помещения и находящихся в нем предметов обихода и техники и установят размер компенсации. 

Важно! Обратите внимание на то, что осмотр квартиры должен быть выполнен в присутствии предполагаемого виновника залива. Это может быть эксплуатирующая (управляющая) компания или же собственник вышерасположенной квартиры.

Предварительно предполагаемому виновнику представитель оценочной конторы либо вы сами должны направить телеграмму с указанием даты и времени произведения осмотра соответствующего объекта недвижимости для оценки размера причиненного ущерба.

После того как был установлен виновник произошедшего, а также определена сумма компенсации, следует в письменном виде обратиться к ответственному за потоп с предложением об урегулировании сложившейся ситуации и возмещении причиненного ущерба в досудебном порядке. Проще говоря, сначала стоит попробовать урегулировать конфликт мирным путем, поскольку судебные тяжбы — это всегда лишние расходы, потраченное время и нервные клетки. Учтите, что, если квартира сдается в аренду, возмещать убытки все равно будет собственник, а не арендаторы.

В том случае, если ответа на претензию не последовало, или нерадивый сосед ответил категорическим отказом сотрудничать, придется все-таки обратиться в суд. Исковое заявление направляется в соответствующий орган по месту постоянной регистрации или по месту жительства ответчика, либо по юридическому адресу провинившейся организации.

«Важно отметить, что бывают случаи, когда фактическое место жительство виновника не совпадает с его адресом регистрации. Тогда истец должен выбрать и обратиться в тот суд, по территориальной подсудности которого зарегистрирован ответчик, то есть виновник залива», — отмечает Дарья Морозова.

Адвокат также поясняет, что в том случае, если в ежемесячных платежках вы оплачиваете добровольную страховку, то вам следует обратиться в страховую компанию, предоставив туда акт о залитии, тем самым уведомив о наступлении страхового случая. Для того чтобы убедиться, что таковой действительно имеет место, не лишним будет предварительно ознакомиться с правилами страхования, которые действуют на данный момент.

Определить размер ущерба поможет оценщик

Залили соседи сверху: что делать пошагово

Итак, подытоживая все вышесказанное, предлагаем алгоритм действий на случай залива квартиры:

  1. Если вы открыли дверь и обнаружили дома неприятный сюрприз в виде мокрых стен и свисающего натяжного потолка, первое, что нужно сделать — обесточить помещение, отключив электропитание в щитке! Это важное правило пожарной безопасности!

  2. Перекрываем стояки с горячей и холодной водой. О том же просим соседей.

  3. Вызываем аварийную бригаду. Если у соседей сверху никто не открывает дверь, взламывать ее не будут. Специалисты просто перекроют воду во всем подъезде. Неприятно, но придется потерпеть до устранения протечки во избежание дальнейшего залива.

  4. Составляем акт о произошедшем в присутствии соседей или управляющей компании (в зависимости от того, кто виноват в потопе), в котором прописываем присутствующих, адрес, дату и максимально подробно описываем нанесенный имущественный ущерб. Все участники процесса должны расписаться в документе. Это требуется для того, чтобы потом невозможно было сказать, что, то или иное повреждение произошло уже после аварии, и никак с ней не связано.

  5. Акт можно сопроводить фотографиями и видео, произведенными в присутствии свидетелей, которые в случае возникновения спора смогут подтвердить подлинность предоставленных доказательств.

  6. Попробуйте урегулировать все мирным путем. Лучший для всех участников вариант — когда удается договориться о возмещении ущерба в досудебном порядке. Но так случается, увы, далеко не всегда, поэтому переходим к следующему шагу.

  7. Вызываем лицензированную оценочную организацию, представитель которой определит размер причиненного заливом ущерба и вынесет свой вердикт о сумме компенсации. Перед приходом оценщика имеет смысл найти все имеющиеся чеки на ремонт, испорченную мебель, бытовую технику и т.д., иначе стоимость антикварной банкетки из Франции могут приравнять по стоимости к табуретке из ближайшего хозяйственного магазина. Не забудьте уведомить виновников о предстоящей экспертизе заказным письмом или телеграммой.

  8. Подаем исковое заявление, о чем сообщаем ответчику в форме заказного письма с досудебной претензией. Если вторая сторона никак не отреагирует, обращаемся в суд. Если решение вынесено в вашу пользу, а выплат так и не последовало, подаем новое ходатайство и с исполнительным листом идем к приставам. Дальше действовать будут они.

Обойтись без суда получается не всегда

Затопили соседей снизу: что делать?

Как быть, если произошла обратная ситуация, и виновник потопа у соседей снизу — вы? От несчастных случаев никто не застрахован, вы наверняка не хотели, чтобы так произошло, поэтому, как советует адвокат Дарья Мороз, «в любом случае сохраняем спокойствие» и начинаем мыслить и действовать конструктивно.

  1. Извиняемся за доставленные неудобства, виновником которых вы не по своей воле стали.

  2. Отключаем электричество и напоминаем об этом пострадавшим, если они еще не обесточили квартиру.

  3. Перекрываем воду и вызываем аварийную бригаду, чтобы поскорее устранить протечку. В ожидании тщательно убираем воду с пола.

  4. Кто виноват определит сантехник. По общему правилу, если «рвануло» до крана, предотвращающего поступление воды в жилое помещение, то вина лежит на управляющей компании, если после — на собственнике квартиры.

  5. Дождитесь прихода специалиста, который составит акт. Не лишним будет сфотографировать причиненный чужой собственности ущерб.

  6. Для начала попытайтесь предложить соседям адекватную на ваш взгляд компенсацию. Если они не идут на примирение, дело придется решать в суде, предварительно оценив ущерб, обратившись в специализированную организацию.

  7. В случае, если пострадавшая квартира застрахована, разбираться вам предстоит уже со страховой.

  8. Независимую оценку во всех случаях рекомендуется проводить через несколько дней после происшествия, чтобы все последствия проявились в достаточной мере.

Постарайтесь договориться мирным путем

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