Соседи бывают разные. С одними мы дружим семьями, с другими пребываем в состоянии холодной войны, а третьих не знаем вовсе. Но ясно одно: никакие взаимоотношения не являются страховкой от несчастных случаев вроде лопнувшей трубы, соскочившего в самый неподходящий момент шланга стиральной машины или потекшего крана. Хорошо, если живущие над вами люди всячески содействуют в решении возникшей проблемы. А если нет? Что делать и куда обращаться, чтобы возместить убытки с нерадивых собственников? Алгоритм действий для пострадавших от квартирного потопа — в статье Федерального агентства новостей.

Куда обращаться и что делать в первую очередь, если заметили, что квартиру заливают?

Знакомая история: вы приходите с работы, а потолок и обои покрыты мокрыми пятнами или, того хуже, вода протекла вниз, и под ногами хлюпает как в дождливый осенний день? Первая реакция практически любого человека на такую ситуацию — паника. Как правило, люди начинают метаться по квартире в поисках тряпок и ведер, обрушивая проклятия на головы живущих сверху. Второй вариант — владельцы квартиры сломя голову несутся на верхний этаж в надежде застать дома виновников потопа. Действия эти вполне предсказуемы и понятны, но абсолютно неправильны с точки зрения техники безопасности.

Дарья Морозова, член Московской коллегии адвокатов «Столичная юридическая компания» объясняет, что первым делом при заливе квартиры нужно не звонить сантехникам, а обесточить пострадавшее помещение через электрощиток. Сделать это необходимо даже в том случае, если вы уверены, что струи воды текут вдали от проводки и не задевают провода: намокшая отделка вполне может проводить статическое электричество, вызвав тем самым короткое замыкание, а это уже, согласитесь, куда опаснее вздувшегося паркета и испорченной мебели.

После того как вы отключили электричество и обезопасили себя, свое имущество и других жильцов от возможного пожара или удара током, пора подумать о том, как устранить источник затопления. Это дело лучше доверить специальным службам.

«Обычно необходимо обратиться в Управляющую компанию, которая обслуживает Ваш дом или другую подобную организацию, в зависимости от формы правления, выбранной жильцами (ТСЖ, ЖЭУ). Как правило, необходимые контактные данные размещены на информационном стенде на лестничной клетке первого этажа вашего дома», — говорит Дарья Морозова.

Вызвать сотрудников аварийной службы можно, позвонив в круглосуточный единый диспетчерский центр. Если дело происходит в Москве, телефон сервиса указан на сайте mos.ru. Кроме того, заявку можно подать и в электронном виде, воспользовавшись простым и понятным мобильным приложением «Госуслуги Москвы». Этот способ особенно удобен тем, что после заполнения и отправки специальной формы статус обращения будет виден пользователю.

Специалисты имеют полномочия, чтобы перекрыть воду во всем доме или подъезде. Особенно их услуги пригодятся, если в квартире, где находится потенциальный источник затопления, никого нет, или в случае, если соседи не открывают дверь. Если же все на месте, в ожидании аварийки имеет смысл перекрыть свои и соседские стояки с горячим и холодным водоснабжением. Слаженные действия помогут остановить «водопад», вызванный поломкой сантехники и бытовых приборов, вроде стиральной или посудомоечной машины, и спокойно дождаться приезда специализированных городских служб.

Дальнейшие действия

Итак, поступление воды в квартиру удалось остановить. Лужи высохли, а потоки со стен прекратились, оставив за собой некрасивые подтеки. Первые эмоции поутихли, и пришло время разобраться, кто прав, а кто виноват и, самое главное, кто будет компенсировать нанесенный ремонту ущерб и, что тоже немаловажно, в каких размерах.

«Акт о факте произошедшего залития квартиры составляют специалисты Управляющей компании вашего дома, или той организации, которой доверено его обслуживание. Самое главное, что должно быть отражено в данном документе: ФИО собственника/нанимателя жилого помещения, из которого произошел залив, номер квартиры, площадь повреждения, а именно, какие комнаты и в каком объеме были повреждены в результате. Обязательно в акте должны быть подробно изложены причины залива и указана дата происшествия», — объясняет специалист.

После того как будет составлен акт и определен урон, нанесенный аварией, необходимо оценить масштаб причиненного ущерба. Для этого следует обратиться в одну из независимых оценочных организаций, широко представленных на рынке. Профессиональные оценщики произведут осмотр помещения и находящихся в нем предметов обихода и техники и установят размер компенсации.

Важно! Обратите внимание на то, что осмотр квартиры должен быть выполнен в присутствии предполагаемого виновника залива. Это может быть эксплуатирующая (управляющая) компания или же собственник вышерасположенной квартиры.

Предварительно предполагаемому виновнику представитель оценочной конторы либо вы сами должны направить телеграмму с указанием даты и времени произведения осмотра соответствующего объекта недвижимости для оценки размера причиненного ущерба.

После того как был установлен виновник произошедшего, а также определена сумма компенсации, следует в письменном виде обратиться к ответственному за потоп с предложением об урегулировании сложившейся ситуации и возмещении причиненного ущерба в досудебном порядке. Проще говоря, сначала стоит попробовать урегулировать конфликт мирным путем, поскольку судебные тяжбы — это всегда лишние расходы, потраченное время и нервные клетки. Учтите, что, если квартира сдается в аренду, возмещать убытки все равно будет собственник, а не арендаторы.

В том случае, если ответа на претензию не последовало, или нерадивый сосед ответил категорическим отказом сотрудничать, придется все-таки обратиться в суд. Исковое заявление направляется в соответствующий орган по месту постоянной регистрации или по месту жительства ответчика, либо по юридическому адресу провинившейся организации.

«Важно отметить, что бывают случаи, когда фактическое место жительство виновника не совпадает с его адресом регистрации. Тогда истец должен выбрать и обратиться в тот суд, по территориальной подсудности которого зарегистрирован ответчик, то есть виновник залива», — отмечает Дарья Морозова.

Адвокат также поясняет, что в том случае, если в ежемесячных платежках вы оплачиваете добровольную страховку, то вам следует обратиться в страховую компанию, предоставив туда акт о залитии, тем самым уведомив о наступлении страхового случая. Для того чтобы убедиться, что таковой действительно имеет место, не лишним будет предварительно ознакомиться с правилами страхования, которые действуют на данный момент.

Залили соседи сверху: что делать пошагово

Итак, подытоживая все вышесказанное, предлагаем алгоритм действий на случай залива квартиры:

Если вы открыли дверь и обнаружили дома неприятный сюрприз в виде мокрых стен и свисающего натяжного потолка, первое, что нужно сделать — обесточить помещение, отключив электропитание в щитке! Это важное правило пожарной безопасности! Перекрываем стояки с горячей и холодной водой. О том же просим соседей. Вызываем аварийную бригаду. Если у соседей сверху никто не открывает дверь, взламывать ее не будут. Специалисты просто перекроют воду во всем подъезде. Неприятно, но придется потерпеть до устранения протечки во избежание дальнейшего залива. Составляем акт о произошедшем в присутствии соседей или управляющей компании (в зависимости от того, кто виноват в потопе), в котором прописываем присутствующих, адрес, дату и максимально подробно описываем нанесенный имущественный ущерб. Все участники процесса должны расписаться в документе. Это требуется для того, чтобы потом невозможно было сказать, что, то или иное повреждение произошло уже после аварии, и никак с ней не связано. Акт можно сопроводить фотографиями и видео, произведенными в присутствии свидетелей, которые в случае возникновения спора смогут подтвердить подлинность предоставленных доказательств. Попробуйте урегулировать все мирным путем. Лучший для всех участников вариант — когда удается договориться о возмещении ущерба в досудебном порядке. Но так случается, увы, далеко не всегда, поэтому переходим к следующему шагу. Вызываем лицензированную оценочную организацию, представитель которой определит размер причиненного заливом ущерба и вынесет свой вердикт о сумме компенсации. Перед приходом оценщика имеет смысл найти все имеющиеся чеки на ремонт, испорченную мебель, бытовую технику и т.д., иначе стоимость антикварной банкетки из Франции могут приравнять по стоимости к табуретке из ближайшего хозяйственного магазина. Не забудьте уведомить виновников о предстоящей экспертизе заказным письмом или телеграммой. Подаем исковое заявление, о чем сообщаем ответчику в форме заказного письма с досудебной претензией. Если вторая сторона никак не отреагирует, обращаемся в суд. Если решение вынесено в вашу пользу, а выплат так и не последовало, подаем новое ходатайство и с исполнительным листом идем к приставам. Дальше действовать будут они.

Затопили соседей снизу: что делать?

Как быть, если произошла обратная ситуация, и виновник потопа у соседей снизу — вы? От несчастных случаев никто не застрахован, вы наверняка не хотели, чтобы так произошло, поэтому, как советует адвокат Дарья Мороз, «в любом случае сохраняем спокойствие» и начинаем мыслить и действовать конструктивно.