СМИ: жительница Бразилии второй раз получила положительный тест на COVID-19

Рио-де-жанейро, 28 октября. Ученые из Бразилии выявили мутировавшую разновидность коронавируса. Об этом сообщили местные СМИ.

Медсестра из города Аракажу повторно получила положительный результат РТ-ПЦР теста на COVID-19 после 54-дневного перерыва. Преподаватели биологии Федерального университета в штате Баия выяснили, что второй раз женщина заразилась другим видом коронавируса, который претерпел шесть мутаций.

Медики из Бразилии уже имеют 95 возможных случаев повторного инфицирования коронавирусом. Страна в Южной Америке занимает третье место после США и Индии среди государств с наибольшим количеством зараженных COVID-19.