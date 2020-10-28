«Краснодар» с разгромным счетом проиграл «Челси» в матче второго тура ЛЧ

Краснодар, 28 октября. Российский футбольный клуб «Краснодар» проиграл английскому «Челси» со счетом 0:4 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась в Краснодаре на одноименном стадионе. В составе лондонского клуба отличились Каллум Хадсон-Одои, Тимо Вернер, Хаким Зиеш и Кристиан Пулишич. На 14-й минуте матча полузащитник «Челси» Жоржиньо не смог реализовать пенальти.

После этой победы подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали четыре очка и поднялись на первую строчку в турнирной таблице группы E. Футболисты «Краснодар» опустились на последнее место. В активе российской команды один балл.