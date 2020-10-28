Макрон анонсировал начало общенационального карантина во Франции

Париж, 28 октября. Общенациональный карантин вводится на территории всей Франции с 30 октября. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон.

Глава страны ранее обратил внимание на продолжающийся рост числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди соотечественников. По его словам, в республике началась вторая волна пандемии, которая будет тяжелее первой. Ограничительный режим во Франции продлится до 1 декабря.

«Вирус распространяется во Франции со скоростью, которую не предусматривали даже в самых пессимистичных прогнозах», — отметил Макрон.

С начала распространения коронавируса в стране с диагнозом COVID-19 умерли почти 36 тыс. человек. За минувшие сутки инфекция выявлена у более 36 тыс. человек.