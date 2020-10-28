Макрон оценил скорость распространения коронавируса во Франции

Париж, 28 октября. Темп распространения COVID-19 во Франции продолжает расти, в связи с чем регионы страны находятся в зоне повышенного риска, отметил президент Эммануэль Макрон.

Глава республики объявил в стране повторный общенациональный карантин. Ограничительный режим вступит в силу 30 октября и продлится до 1 декабря. По словам политика, сейчас Франция переживает вторую волну коронавируса, которая вполне может оказаться тяжелее первой.

«Я принял решение, что необходимо с пятницы вновь ввести режим самоизоляции, который позволил остановить вирус», — заявил Макрон во время телеобращения к соотечественникам.

Всего во Франции за все время пандемии зафиксировали почти 1,2 млн случаев заражения, из которых более 35 тыс. с летальным исходом. За минувшие сутки выявили около 36 тыс. новых случаев заболевания.