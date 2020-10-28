Курс американского доллара превысил отметку в 79 рублей

Москва, 28 октября. Впервые с 6 октября этого года курс американского доллара на Московской бирже поднялся выше 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки на 21.34 по мск.

Согласно данным Мосбиржи, к закрытию предыдущей сессии валютных торгов курс доллара увеличился на 2,2% и вырос до отметки в 79,03 рубля, с пиковым значением в 79,14 рубля.

Также на 1,9% повысился курс евро. Впервые с 30 сентября стоимость одной единицы европейской валюты превысила 93 рубля, однако затем она снизилась до 92,88 рублей. В то же время, доллар торговался по цене 79,01 рубля за единицу,

Недавно Счетная палата России сделала прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару на ближайшие несколько лет.