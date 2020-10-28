Джозеф Байден вместе с супругой проголосовали на выборах в США

Вашингтон, 28 октября. Кандидат на пост президента США от демократов Джозеф Байден и его жена проголосовали в городе Уилмингтон на выборах. Трансляцию вели местные телеканалы.

Кандидат на пост американского президента за несколько минут до того, как отдать свой голос на всеобщих выборах в США, выступил перед своими сторонниками. Он призвал их последовать его примеру и принять участие в голосовании. Байден отдал свой голос в штате Делавэр, сообщает RT.

«Я намерен сделать то, что, надеюсь, сделаете и вы. Я выйду из здания и проголосую», — сказал Байден.

Оппонент Байдена на президентских выборах в США, кандидат от партии республиканцев, действующий лидер страны Дональд Трамп 24 октября проголосовал в штате Флорида, передает телеканал «360».