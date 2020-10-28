Программе Корчевникова не грозит закрытие из-за коронавируса

Авторскому проекту ведущего Бориса Корчевникова «Судьба человека» и съемочной группе программы заражение коронавирусом не угрожает. Об этом сообщил представитель актера в комментарии ФАН.

Основанием для беспокойства стал последний пост в Instagram-аккаунте заслуженного советского и российского артиста Сергея Жигунова, который недавно во второй раз развелся со своей женой актрисой Верой Новиковой.

В посте он разместил кадр со съемок последнего выпуска программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где участвовали экс-супруга Жигунова, их общая знакомая и теща артиста. По словам звезды «Гардемаринов», у подруги диагностировали коронавирус.

«Боря, через полгода антитела исчезают, ты хочешь заразиться повторно? У лучшей подруги семьи 25% поражения легких и подтвержден коронавирус. Вся съемочная группа — контактные», — предостерег Жигунов своего коллегу.

Каких именно целей преследовал артист своим постом остается только догадываться. Может он решил таким образом отомстить своей экс-супруге за далеко не лестные слова, которые были сказаны о нем в эфире, а может он и вправду переживает за здоровье участников съемочного процесса. Но на данный момент, по словам представителя Бориса Корчевникова, здоровью артиста и съемочной группе ничего не угрожает, а программа «Судьба человека» продолжит работать в штатном режиме.

«Все хорошо, все работают. Программа, о которой пишет Жигунов, была записана более месяца назад. Никаких осложнений со здоровьем или остановкой съемочного процесса за этот период не было», — отметил представитель ведущего.

Ранее вирусолог предостерег Корчевникова о риске повторного заражения коронавирусом.