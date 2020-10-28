К 2024 году Северный морской путь станет рентабельным

Санкт-Петербург, 28 октября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили труднопроходимость Северного морского пути. Ведущий научный сотрудник, руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН, кандидат педагогических наук Валерий Журавель рассказал, когда грузооборот СМП достигнет уровня 80 млн тонн в год.

«Вопрос Северного морского пути (СМП) чрезвычайно важный. 26 октября президент Российской Федерации подписал указ, в соответствии с которым будет утверждена новая стратегия развития арктической зоны до 2035 года. Одним из ключевых положений в данном указе является развитие СМП», — заявил Валерий Журавель.

Ведущий научный сотрудник рассказал про объемы грузоперевозок в настоящее время.

«Государство обязывает заниматься СМП. В данный момент идет динамика грузопотока по СМП. Однако СМП рано сравнивать со Суэцким каналом, так как за день по данному водному пути проходит столько груза, сколько по СМП проходит за год», — сообщил руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН.

По словам Валерия Журавеля, ледоколы — это средства, которые позволяют обеспечивать грузоперевозки по СМП.

«По морскому регистру у России свыше сорока ледоколов различной направленности. Ядром данной силы являются атомные ледоколы, их у нас насчитывается до 8 штук. Сейчас принят ледокол «Арктика» серии 22220. К 2025 году будет поставлено еще четыре таких ледокола. Из них два уже два уже строятся. Также ведутся переговоры по вопросу строительства «Лидера» — самого мощного ледокола», — заявил ведущий научный сотрудник.

Руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН также сообщил, что к 2025 году Россия должна иметь достаточное количество ледоколов, чтобы обеспечить работу СМП. А к 2024 году грузооборот СМП превысит 80 млн тонн и тогда СМП станет рентабельным.