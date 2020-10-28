Эксперт объяснил влияние климатических условий на Северный морской путь

Санкт-Петербург, 28 октября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили климатические условия в Арктике. Председатель рабочей группы «Международные научные инициативы в Российской Арктике», главный научный сотрудник Института географии РАН, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный работник охраны природы Российской Федерации Аркадий Тишков объяснил цикличность климатических условий на территории Арктики и рассказал, как они влияют на проходимость Северного морского пути.

«В 1920–1940 годах было подобное потепление, и Северный морской путь (СМП) работал в оба конца. Осуществлялись сквозные перевозки, и за один сезон суда успевали пройти туда-обратно. Потом в конце 1930 годов ледовый режим морского пути изменился, потому что кончилось потепление», — объяснил Аркадий Тишков.

По словам главного научного сотрудника Института географии РАН, анализ региональных способностей изменения климата показал, что в определенных регионах потепление только в разгаре, поэтому оно может продлиться несколько десятилетий.

«Это в большей степени касается западного сектора, где ледовая обстановка не очень серьезная. Чем дальше на восток, тем более отличные климатические изменения будут. В каждом регионе своя интенсивность потепления», — сообщил заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Аркадий Тишков также рассказал о ситуации со слов работников судов на СМП.

«Те, кто плавает по СМП, скажут, что ледовая обстановка не улучшается, потому что с каждым годом все труднее подойти к объектам работы.

Недавно в Росприроднадзоре (Федеральной службе по надзору в сфере природопользования) добытчиками нефти и газа вместе с экологами провели конференцию и пришли к выводу, что каждая проводка судов к перспективным районам добычи углеводородов оказываются затрудненными, потому что несколько лет подряд не происходит уменьшение площади морских льдов», — рассказал почетный работник охраны природы Российской Федерации.

Эксперт заявил, что потепление есть, но оно уже выходит на плато.

«Если посмотреть графики аномальных температур районов Арктики, составленные нашими Гидрометеостанциями, то видно, что они перестали давать максимальный показатель температуры в одних случаях, в других же случаях график только начинает выходить в верхние пределы. Это связано с разницей интенсивности потепления в каждом регионе, но мы уже наблюдаем спад температуры и ухудшение ледовой обстановки в этой связи», — отметил член-корреспондент РАН.

По мнению Аркадия Тишкова, нужно адаптироваться к цикличности климатических изменений в Арктике, а не ждать, когда наступят тропики.

«Нам необходимо осваивать Север, но с пониманием, что не всегда будут благоприятные температурные условия», — подытожил специалист.

Также в ходе пресс-конференции руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель рассказал о рисках, которые сдерживают развитие Северного морского пути (СМП).