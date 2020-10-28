Минобрнауки: свыше 150 российских вузов перешли на онлайн-обучение

Москва, 28 октября. Свыше 150 российских вузов перешли на дистанционное обучение в связи с пандемией COVID-19. Об этом заявил министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

Всего из-за обстоятельств, связанных с распространением нового типа коронавируса, формат обучения сменили 152 отечественных вуза. Как отметил глава ведомства в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1», на сегодня в стране более 1,2 тыс. вузов и филиалов.

«Если брать в целом, то у нас 1 278 вузов и филиалов. <...> На сегодняшний день 152 вуза полностью перешли на удаленный формат обучения», — заявил Фальков.

В Минпросвещения России накануне заявили, что школьники 27 российских регионов продолжают находиться на плановых каникулах. А в учреждениях, в которых каникулы завершились, обучение осуществляется в традиционном режиме.