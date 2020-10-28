Проигравшая выборы мэра Славянска Штепа пристыдила избирателей

Славянск, 28 октября. Экс-градоначальник украинского Славянска Неля Штепа, которая не смогла переизбраться на свой пост, заявила, что ее предали.

Об этом Штепа написала в социальных сетях. В своем обращении бывший мэр задалась вопросом, не стыдно ли горожанам за свой выбор, который оказался предательским. Политик предположила, что их голоса могли быть куплены. Штепа сделала «исключение» для 4 536 человек, выражавших ей поддержку до самого конца.

По информации, полученной в ходе параллельного подсчета голосов, за Штепу проголосовали 16,48% жителей Славянска. Это третий результат. Лидером оказался Павел Придворов. Он победил, набрав 30,61% голосов.