Диетолог из Украины посоветовала есть сало для профилактики COVID-19

Киев, 28 октября. Сало может помочь в качестве профилактики коронавируса, заявила украинский диетолог Людмила Гончарова.

По словам Гончаровой, осенью и зимой организм человека нуждается в жирах, которые есть в свежем сале. Не стоит нагревать сало до высокой температуры или есть копченый продукт.

Для профилактики коронавируса стоит употреблять сало, подчеркивает диетолог. Салат с салом и добавлением масла поможет защитить организм от болезней. Такое блюдо богато жирами и витаминами, укрепляющими иммунную систему.